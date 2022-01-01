Андрей Стрельцов «Молот» уступил в Ярославле клубу КХЛ Это был первый матч, проведённый пермской командой в ходе подготовки к сезону Поделиться Твитнуть

ВХЛ

Первая контрольная игра «межсезонки» закончилась для пермского хоккейного клуба поражением. В Ярославле «молотобойцы» уступили местному «Локомотиву», выступающему в КХЛ.

Поединок прошёл с продолжительностью четыре периода по 15 минут и завершился победой хозяев со счётом 3:1. Гол в составе гостей забил Даниил Сероух.

Теперь «Молоту» предстоит в ходе подготовки к сезону сыграть товарищескую игру с «Ижсталью» и принять участие в двух турнирах — в Перми и Тюмени.

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