В Перми найден мёртвым офисный работник Тридцатилетний мужчина пропал 5 августа Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд «Регион 59» сообщил о гибели пропавшего в Перми в пятницу 5 августа 30-летнего мужчины. Его тело обнаружено в субботу.

«Выражаем соболезнование родным и близким, — пишут волонтёры. — Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты».

Напомним, ранее поисковый отряд разослал ориентировки о поиске 30-летнего пермяка, который ранним утром 5 августа вышел из офиса в Орджоникидзевском районе Перми и исчез.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.