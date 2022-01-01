В Пермском крае нашли погибшим пропавшего 21-летнего жителя Кунгура Молодого человека искали с мая 2022 года Поделиться Твитнуть

В поисково-спасательном отряде «Регион 159» 6 августа сообщили о гибели 21-летнего жителя Кунгура. Волонтёры объявили об окончании поисков молодого человека, который разыскивался с середины мая.

Уточняется, что мужчину нашли погибшим, родным и близким выражены соболезнования.

Напомним, 21-летний житель Кунгура пропал ночью 14 мая. Молодой человек отдыхал вместе с компанией знакомых в гаражном кооперативе недалеко от своего дома. Попрощавшись с друзьями, мужчина направился в сторону дома и пропал. Его тело нашли в озере недалеко от его дома. Видимых следов насилия на теле погибшего не обнаружено. Истинную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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