В Пермском крае пройдёт летняя школа, посвящённая климатическим проектам и технологиям Perm Summer School 2022 пройдёт на базе «Белый берег» в п. Шемети Добрянского района Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

С 13 по 15 августа организаторы международных летних и зимних школ по финансовым рынкам, технологиям и климату проведут свою Десятую пермскую летнюю школу: в Добрянском районе Пермского края соберутся эксперты, исследователи и предприниматели из сфер экологии, финансов и технологий. Perm Summer School’22 будет посвящена ESG и декарбонизации, климатическим проектам и рискам, современным блокчейн-технологиям и ReFi.

«Мы решили провести юбилейную летнюю школу в популярном сегодня формате unconference — без заранее утверждённой программы, тем докладов и ключевых спикеров. Это значит, что программа окончательно сформируется только во время мероприятия. Каждый участник сможет выступить с презентацией, предложить тему для обсуждения или формат сессии, — говорит организатор Perm Summer School, руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ Сергей Ивлиев. — При таком формате сильные участники — важная составляющая успеха. И мы рады, что уже есть заявки от именитых экспертов из самых разных отраслей».

Среди подтверждённых участников — директор по вопросам экологии НЛМК Николай Воробьёв и директор по управлению рисками и внутреннему контролю НЛМК Ольга Котина, экс-директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов, руководитель управления по рискам «Уралкалий» и «Уралхим» Татьяна Уштанит, завлаборатории подземной утилизации углерода Института механики сплошных сред УрО РАН Денис Голдобин, сооснователи компаний Teleport и nord.io Алексей и Андрей Клименко, преподаватель ПГНИУ Юрий Айдаров.

Perm Summer School 2022 пройдёт на базе «Белый берег» в Шеметях Добрянского района Пермского края.

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