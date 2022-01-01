В Пермской художественной галерее открылась тактильная экспозиция Она предназначена для людей с нарушением зрения Поделиться Твитнуть

В залах русского искусства Пермской художественной галереи начала работу тактильная экспозиция для незрячих посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе минкульта.

Посетителям представлены тактильные копии пяти картин русских художников из собрания галереи. Это «Портрет графа Александра Сергеевича Строганова» художника Иоганна Баптиста Лампи (1793), «Богоматерь с младенцем» кисти Фёдора Бруни (1823), «Девушка у амбара» Василия Максимова (1874), «Верхушки сосен» знаменитого пейзажиста Ивана Шишкина (1895) и «Портрет» Любови Поповой (1916).

Все копии выполнены в мастерской тактильных макетов Ольгой и Михаилом Шу.

Работы также снабжены этикетками на шрифте Брайля. Кроме того, на специальном стенде люди с проблемами зрения могут «увидеть» материалы художника: кисти, мастихин, фрагмент рамы, холст на подрамнике, палитру с красочными мазками.

Новую экспозицию оценили дети и взрослые из сообщества людей с проблемами зрения. Также они приняли участие в мастер-классе по лепке автопортрета. Такие мероприятия теперь будут проводиться на постоянной основе, сообщили в галерее.

Тактильная экспозиция в Пермской художественной галерее появилась благодаря программе "Особый взгляд" (Special view) фонда Алишера Усманова.

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