Полиция проводит проверку по факту избиения 12-летнего подростка в Чусовом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В городе Чусовом Пермского края двое подростков, которым исполнилось по 13 лет, избили 12-летнего мальчика. Инцидент произошел вечером 5 августа. Посты об этом появились в городских пабликах.

В соцсетях сообщалось, что у пострадавшего диагностирован перелом ноги и рёбер, однако позднее в МВД изданию «АиФ-Прикамье» данную информацию опровергли. Ребёнок получил ссадины и ушибы.

В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту.

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