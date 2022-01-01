Полиция проводит проверку по факту избиения 12-летнего подростка в Чусовом
Поделиться
Твитнуть
В городе Чусовом Пермского края двое подростков, которым исполнилось по 13 лет, избили 12-летнего мальчика. Инцидент произошел вечером 5 августа. Посты об этом появились в городских пабликах.
В соцсетях сообщалось, что у пострадавшего диагностирован перелом ноги и рёбер, однако позднее в МВД изданию «АиФ-Прикамье» данную информацию опровергли. Ребёнок получил ссадины и ушибы.
В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть