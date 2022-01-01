Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае выросла до 266 человек в сутки Один пациент с COVID-19 скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 266 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 27 человек, 113 пациентов поправились, один скончался.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 374 861, погибших от коронавируса — 8853.

В РФ за прошлые сутки впервые с марта COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек (19 974). Госпитализированы 2,1 тыс., выздоровели 10,7 тыс. пациентов, скончались 46.





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