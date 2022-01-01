В выходные в Перми пройдут массовые проверки водителей В том числе будут выявлять пьяных за рулём Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни, 6 и 7 августа, в Перми пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Цель рейда «Опасный водитель» — пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, предупреждение ДТП, выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Жителей также просят сообщать инспекторам о случаях нетрезвого вождения по телефонам: (342) 246-79-00, 261-99-99 или «102».

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