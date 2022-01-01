Под Транссибом в центре Перми началась прокладка нового тоннеля Работы должны быть завершены во втором квартале 2024 года Поделиться Твитнуть

На строительстве нового тоннеля под Трансибом (вблизи существующего в створе ул. Локомотивной в Перми) строители приступили к работам по продавливанию труб защитного экрана с применением микрощита, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Работы на объекте ведёт компания «Геострой». Прокладка тоннеля является частью третьего этапа строительства ул. Строителей. Согласно контракту, все работы подрядчик должен завершить во втором квартале 2024 года.

Напомним, данный путепровод будет состоять из двух частей: автодорожной (три полосы для автомобильного транспорта и пешеходная дорожка) и трамвайной с двумя путями.

Ещё один тоннель под Транссибом появится в створе ул. Вишерской, рядом с существующим трамвайным. Этот объект станет частью второго этапа ул. Строителей и будет завершён в четвёртом квартале 2024 года.

Напомним, возведение ул. Строителей разбито на четыре этапа. Магистраль длиной 7 км соединит ул. Куфонина и ул. Стахановская. Первый этап (от ул. Куфонина до ул. Вишерской) был завершён в конце 2021 года.

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