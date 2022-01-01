В Перми спасли корову, упавшую в яму с мазутом Поделиться Твитнуть

В Перми сотрудники городской службы провели целую операцию по спасению коровы Зорьки. Она упала в канализационную яму с мазутом и не могла самостоятельно выбраться. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Животное обнаружили 3 августа недалеко от железнодорожной станции «Кабельная».

Чтобы помочь животному, спасатели вынуждены были сломать бетонные стены лотка, и корова смогла встать. Потом потребовалось ещё несколько часов, чтобы достать из ямы ослабленную Зорьку (она провела в заточении несколько дней).

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