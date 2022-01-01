Из Пермского края в Луганскую народную республику отправлено 80 т гуманитарного груза Поделиться Твитнуть

Из Перми в Луганскую народную республику выехали четыре фуры с 80 т гуманитарного груза. На Донбасс будут доставлены продукты питания, питьевая вода, средства личной гигиены и пр. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В сборе груза принимали участие жители края, общественные организации и объединения, а также предприятия и индивидуальные предприниматели.

Всего, с учётом этой партии, с марта 2022 года населению Донбасса в 17 фурах отправлено 340 тонн гуманитарной помощи.





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