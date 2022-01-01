В спецоперации на Украине погиб 22-летний Александр Кузнецов из Краснокамска Похороны военнослужащего состоятся 8 августа Поделиться Твитнуть

Александр Кузнецов

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В военной спецоперации на Украине погиб житель Краснокамска Пермского края ефрейтор Александр Кузнецов. Об этом сообщили в администрации Краснокамского ГО.

Александр родился 27 октября 1999 года, был единственным ребёнком в семье.

С 2006 по 2015 год учился в средней школе № 11 п. Оверята Краснокамского района. Окончил Пермский агропромышленный техникум по специальности «автомеханик». В 2019 году поступил на военную службу по контракту.

Погиб Александр во время боя, представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

Прощание с Александром Кузнецовым состоится 8 августа в 11:00 в Краснокамском КДЦ (ДК Ленина).

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