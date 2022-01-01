Андрей Стрельцов «Звезда 2005» вышла в полуфинал Кубка России Пермский женский футбольный клуб обыграл соперниц из Рязани Поделиться Твитнуть

«Звезда 2005»» продолжит борьбу за почётный трофей. В домашнем матче пермская команда в упорной борьбе в 1/4 финала Кубка одолела ЖФК «Рязань-ВДВ».

На 11 минуте встречи Елизавета Сергейчик открыла счёт, а спустя 20 минут с углового Олеся Курочкина увеличила отрыв.

Во втором тайме в ворота «Звезды» был назначен пенальти, и «Рязань-ВДВ» сократила отставание — 2:1. Но в итоге победу одержал пермский клуб.

Известно, что в следующий круг розыгрыша также вышли футболистки ЦСКА. Ещё два соперника по следующей стадии Кубка определятся в субботу.





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