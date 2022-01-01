C 8 августа в двух сотнях домов Перми отключат горячую воду Поделиться Твитнуть

С понедельника, 8 августа, в Перми объявлен очередной этап опрессовок. Для подготовки систем к отопительному сезону на две недели отключат горячую воду в 200 домах Свердловского и Индустриального районов города.

Так, по 21 августа горячее водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

— ул. Карпинского, 50, 55, 56, 58, 14, 47, 49, 60, 62, 64;

— ул. Танкистов, 10, 12, 29, 6, 8, 9, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48;

— ул. Снайперов, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 21;

— ул. Формовщиков, 38, 3, 5, 7;

— проспект Декабристов, 2, 6, 10, 12;

— ул. Сивкова, 14, 16, 23, 25;

— ул. Мира, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;

— ул. Парашютная, 7а;

— ул. Молодёжная, 24;

— ул. Бабушкина, 4;

— ул. Холмогорская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 7а, 9;

— ул. Братская, 10, 10/1, 12, 14, 16, 18, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6а, 8, 20, 22;

— ул. Запорожская, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 3, 3а, 5, 7, 21, 23, 25;

— ул. Сибирская, 30, 30а, 32, 35а, 35д, 37, 24, 26, 44а, 47, 47а, 49;

— ул. Балхашская, 133а, 201, 203, 205, 207, 209, 224;

— ул. Самаркандская, 141, 143, 145, 147, 32, 96, 102, ;

— ул. Пихтовая, 41, 43, 42а, 46, 47, 47а, 29, 35, 37, 39, ;

— ул. 25 Октября, 40а, 42, 43, 45, 47, 37, 38, 38а,;

— ул. Пушкина, 42, 44, 44а, 50, 64, 26, 28, 28а,;

— ул. Горького, 49, 51, 54, 58, 60, 64, 64/1;

— ул. Малая Ямская, 2, 2а, 5а, 9, 9а, 10;

— ул. Краснова, 10, 14, 16а, 18;

— ул. Революции, 21, 21а, 21б, 21в;

— ул. Островского, 51, 53, 55, 49;

— ул. Суздальская, 1, 3, 7а;

— ул. Старцева, 140, 143;

— ул. Коломенская, 61;

— ул. Газеты «Звезда», 38б;

— ул. Малышева, 3.

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