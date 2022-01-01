IKEA объявила о доставке товаров с онлайн-распродажи в Пермь Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Компания IKEA, в российском подразделении которой проходит онлайн-распродажа, связанная с уходом компании с рынка, начала доставлять товары в Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Волгоград, Воронеж, Пензу, Ульяновск и Челябинск. Об этом IKEA проинформировала покупателей ВКонтакте. В этих городах не было офлайн-магазинов компании.

Напомним, онлайн-распродажа продукции шведской компании со складов стартовала 5 июля. Чтобы приобрести товары, нужно отстоять онлайн-очередь. Из-за большого количества покупателей приём заказов в Москве несколько раз приостанавливался, а с 22 по 24 июля был недоступен по всей России.

Офлайн-магазины IKEA закрыты в РФ с 4 марта.

Ранее сообщалось, что товары поставщиков IKEA начали продаваться на маркетплейсе «Яндекс Маркет».

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