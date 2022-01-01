Мария Сыропятова Проект генплана Перми вызвал вопросы у участников публичных слушаний Предложения от пермяков к документу принимаются до 11 августа Поделиться Твитнуть

В библиотеке им. Пушкина в Перми прошло первое собрание по проведению публичных слушаний об обновлённом генплане города. В ближайшие дни похожие мероприятия пройдут во всех районах Перми. Предложения от пермяков к проекту принимаются до 11 августа. Разработчик проекта — МБУ «Институт территориального планирования».

«Генплан — это стратегия развития территории, а правила землепользования и застройки (ПЗЗ) говорят о видах использования земельных участков и их разрешённом использовании. Но в последнее время генплан просто свёлся к использованию земельных участков», —заявила директор МБУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина, отметив, что разработчик в новом проекте предпринял усилия для нивелирования споров по поводу соответствия генплана и ПЗЗ.

Обновлённый генплан содержит в себе существенные новации, поэтому многие эксперты называют его новым генпланом Перми. Во-первых, зонирование претерпело заметную трансформацию. «Глобально зоны разделены на красные и зелёные. В красных строить можно, а в зелёных нельзя», — пояснила Ермолина. При этом показатели и параметры застройки территорий предлагается перенести в ПЗЗ.

Такой подход вызывает сомнения и у застройщиков, и у общественников.

«ПЗЗ разрабатываются с учётом или без учёта генплана, — отметила представитель ООО «Стройпанелькомплект» Анна Черепанова. — Сейчас действительно функциональные зоны имеют только описательную часть. И часто это описание не позволяет разобраться, в чём различия одной зоны от другой».

По мнению Анны Черепановой, сейчас проект не даёт понимания, «чем конкретно будет наполнена та или иная функциональная зона».

«В старом генеральном плане были показатели для озеленения, для одной территории 7% озеленения, для другой 6%. И мы могли говорить, что наш Сад соловьёв нельзя застраивать, потому что не хватает нашему СТН озеленённых территорий. В новом генеральном плане точно так же для каждого планировочного района нужно установить некий процент, на который мы могли бы равняться», - заявила Надежда Баглей, координатор проекта «Сад соловьёв» у речки Уинки.

Надежда Баглей также предложила подобные коэффициенты сохранить для спортивных сооружений, детсадов и поликлиник. По её мнению , именно в этом заключается задача генплана Перми.

Напомним, в преддверии публичных слушаний «Новый компаньон» собрал мнения экспертов о проекте генплана Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.