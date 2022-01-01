Мария Сыропятова План всему голова Эксперты высказали замечания к проекту генерального плана Перми Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

На публичные слушания направлен проект по внесению изменений в генеральный план Перми. Обсуждение пройдёт в каждом районе города со 2 по 11 августа. В преддверии слушаний «Новый компаньон» собрал отзывы экспертов о новом генплане. Специалисты сходятся во мнении, что изменения необходимы, однако к новому проекту есть вопросы. В частности, они опасаются, что в новом генплане предусмотрено мало крупных площадок под застройку.

Где строить?

Архитектор Альберт Фатыхов обращает внимание на то, что в проекте генерального плана Перми не хватает площадок под строительство. По его словам, в документе отсутствует раздел, в котором описан комплексный подход в развитии городской застройки и анализ возможных территорий под строительство.

«Развития города требует сложившаяся социально-экономическая ситуация в регионе и в стране в целом, что отражено в федеральной программе «Жилье и комфортная среда». Конкретно для Перми поставлен целевой показатель, по которому должно вводиться в эксплуатацию по 1,2 млн кв.м. жилья в год. Нет ответа за счёт каких территорий будут достигнуты эти показатели. Ведь под такое развитие нужно как минимум резервировать новые площадки, а также планировать реновацию старых, давно освоенных территорий. Это должен быть один из важнейших разделов генплана», — считает Альберт Фатыхов

Председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников отмечает, что в проекте генплана есть схема перспективных территорий для нового строительства, но таких участков крайне мало.

«Очевидно, что основной объём строительства будет обусловлен сносом аварийного жилья и программой реновации территорий целыми кварталами. Поэтому в генплане необходима карта-схема поэтапного сноса этого жилья с показателями площадей вновь возводимых объектов», — заявил Воженников.

Промзоны и аварийное жилье

Тем не менее в проекте генплана есть и новые крупные участки под застройку. Среди них и территории, занятые аварийным и ветхим жильем, и деградирующие промзоны, и уже осваиваемые застройщиками территории.

Виктор Воженников отмечает, что заниматься реновацией отживших своё промзон — это правильное решение.

«Строительством небольших новых районов нельзя ответить на требования нацпроекта «Жильё и комфортная среда» по объёму возводимого жилья, — отмечает Виктор Воженников. — Поэтому важно часть территорий предприятий, уже прекративших своё существование, отдать под реновацию. Однако регенерация этих территорий требует существенных инженерных мероприятий, в том числе анализа почв и других исследований».

Представитель компании-застройщика ГК «Оникс» Антон Никулин обращает внимание, что в новом генплане предусмотрена реновация крупных территорий, в том числе центрального рынка, инфекционной больницы, территории рядом с микрорайоном Краснова, на месте Рязанского промышленного узла, Пермского мясокомбината, «Красного октября» и других.

Однако он отмечает, что генеральный план создаётся на перспективу 10-15 лет, поэтому девелоперам хотелось бы видеть больше перспективных площадок под развитие.

«Микрорайон Краснова и прилегающие участки под складами, гаражами и автосалонами, уже начали реконструироваться, — приводит пример Никулин. — Часть Загарья тоже попадает под новую жилую застройку. Но рядом есть территория бывшей Велты, и в перспективе она тоже, вероятно, будет застраиваться жильём. Не понятно, почему уже в генплане нельзя отразить это на перспективу? Было бы логичнее стимулировать собственников отдавать затратные земельные участки под застройку».

Виктор Воженников также заметил, что в новом проекте генплана не представлена концепция комплексной застройки территории Камской долины.

«Более трех десятилетий территория Камской долины застраивается, уже построены учреждения здравоохранения, автосалоны, объекты услуг и игнорировать этот процесс уже невозможно. Однако потенциал этой территории гораздо больше, здесь можно возвести миллионы квадратных метров жилья. Уже существуют конкретные планы по её дальнейшему активному развитию, а проектирование третьего автомобильного моста через реку Кама превращает этот процесс в неизбежный», — говорит Воженников.

Увязали с трамваем

Заместитель директора по архитектуре и градостроительству института «ПИРС», заслуженный строитель России Юрий Чадов обращает внимание на то, что в новом генплане большую роль играет развитие трамвайной сети.

«Новая застройка слишком жестко привязывается к уже построенной или только планируемой трамвайной сети, — отмечает Юрий Чадов. — Новые трамвайные линии запланированы, например, на Парковый, Садовый и Крохалева. Новая застройка возможна и там, где планируется реконструкция трамвайных путей».

Виктор Воженников считает, что странно увязывать развитие города именно с трамвайной сетью.

«При очень небольших возможностях для строительства на новых территориях в городской черте, не совсем правильно жёстко обуславливать активное возведение нового жилья только рельсовым транспортом. Помимо трамвая, есть и другие виды общественного транспорта. И если территория позволяет, то почему нужно создавать ограничения для строительства?» — задается вопросом архитектор.

Дьявол в деталях

По мнению архитектора Альберта Фатыхова, новый генплан кардинально отличается от старого в лучшую сторону.

«Проект нового генплана более гибкий в плане зонирования и разрешённых параметров использования земельных участков, — отмечает Фатыхов. — В предложенных принципах зонирования применен более гибкий и вместе с тем системный подход, который призван ликвидировать излишние административные барьеры. Видно, что разработчики учли и проанализировали прежний опыт применения генплана в административной плоскости, и это, конечно, большой плюс».

Юрий Чадов говорит, что в проекте генерального плана уделяется большое внимание экологии.

«Зона размещения застройки в структуре природно-рекреационного каркаса допускает развитие жилой застройки, — отмечает Чадов. — Застройка возможна с соблюдением отдельных принципов согласованности её с природным окружением. Но проект генплана не определяет принципы количественно. Можно предположить, что это будет сделано в проектах планировки и градостроительных регламентах».

Эксперт отмечает, что в самом проекте генплана пограничные условия не определены.

«Проект рассматривается без привязки к Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), которые являются неотъемлемой частью общего проекта. Сейчас к новому проекту много вопросов, но ещё больше их может появиться после того, как появятся ПЗЗ. Такая же ситуация была и с прежним генпланом Перми, в результате ПЗЗ входили в противоречия с генпланом. Можно было трактовать конкретные ситуации по-разному, ориентируясь на разные документы», — выразил свои опасения Воженников.

Вопросы к подготовке документации

Антон Никулин обращает внимание на то, что некоторые крупные объекты есть не на всех картах-схемах.

«Третий автомобильный мост через Каму нашёл только на одном чертеже, — отметил Никулин. — И он почему-то обозначен несколько левее, чем было представлено проектировщиками на Градсовете. Это вряд ли повлияет на строительство моста. Кроме того, некоторые объекты представлены почему-то только на каком-то одном чертеже. Например, новый железнодорожный мост через Каму, выезд с северного обхода Перми на ул.Якутской. Логичнее было бы отражать их на всех чертежах для того, чтобы создавалось полное впечатление».

Виктор Воженников отметил, что в новом проекте генерального плана Перми дан перечень объектов культурного наследия. «Нужно также представить карту-схему расположения объектов культурного наследия с зонами охраны, чтобы и профессионалы, и жители Перми могли ориентироваться в документе», — предлагает Воженников.

«В проекте генерального плана есть указания на пермскую агломерацию, — отмечает Юрий Чадов. — Но утвержденного проекта агломерации и ее границ не существует. Есть только Пермский городской округ». При этом под пермской агломерацией может пониматься очень обширная зона, включающая части Краснокамского, Добрянского и Пермского района.

По мнению Виктора Воженникова, новый генеральный план крайне необходим, поскольку у прежнего уже закончился срок действия. Однако к новому проекту есть вопросы.

«Не понятно, почему проект изменений в генплан Перми в крайней редакции стал «Отчётом о научно-исследовательской работе по теме «Концепция пространственного развития Пермского городского округа, — отмечает Виктор Воженников. — Этой формулировки нет ни в одном исходном документе. Ни в техническом задании ГКУ «ИРГП» 2 от 02.07.2021 г., ни в других. Научно-исследовательская работа не может быть использована, как практический документ в проектной или градостроительной деятельности. Кроме того, научно-исследовательская работа может не полностью выполнять или выходить за рамки норм градостроительного проектирования».

Архитектор также обращает внимание на ссылку в проекте генплана на мастер-план, разработанный ещё в 2010 году голландскими архитекторами. В то время как российским законодательством мастер-планы в принципе не предусмотрены.

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