За прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 217 человек Новые случаи заболевания диагностированы в 16 территориях региона Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 217 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 16 человек, 89 пациентов поправились, летальных случаев нет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 374 595.

Заболевшие выявлены в 16 территориях края: в Перми, Кунгуре, Березниках, Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Суксунском, Лысьвенском, Соликамском, Чусовском, Ильинском, Очерском, Добрянском, Чердынском, Берёзовском и Кишертском муниципальных и городских округах.

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