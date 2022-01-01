Актив «Единой России» принял участие в акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» Поделиться Твитнуть

Масштабный субботник по очистке берегов рек состоялся 5 августа в месте слияния Камы и её притока — реки Гайвы в Орджоникидзевском районе Перми. Мероприятие прошло в формате фестиваля экологии. В этот день помимо субботника, состоялся круглый стол по актуальным вопросам природоохраны, для участников также была подготовлена образовательная и развлекательная программа.





Более 100 активистов партии «Единая Россия» приняли участие во всероссийской акции. В их числе — депутаты Законодательного собрания Пермского края Алексей Андреев и Александр Козюков, представители местных отделений партии, «Молодой Гвардии».





Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:





— Актив регионального отделения партии и «Молодой Гвардии» традиционно участвует во всех экологических акциях, которые проходят в Прикамье. Вопросы экологии, охраны окружающей среды и бережного отношения к нашему природному богатству сегодня всё более актуальны, и мы это видим в ходе общения с жителями. Радует, что из года в год к экологическим акциям присоединяется всё больше неравнодушных людей, в числе постоянных участников — депутаты от «Единой России» разных уровней.





В акции принимал участие и региональный координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Вячеслав Марков. По его словам, уборка берегов Гайвы проходит ежегодно. При этом он отметил, что мусора на берегах наших рек становится меньше.





Вячеслав Марков, региональный координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия»:





— Сами по себе субботники — не самоцель. Практика всегда должна подкрепляться теорией. Идеал, к которому мы стремимся, — это ноль собранного мусора в ходе наших субботников. Потому что одна из основных задач проекта «Чистая страна» и работы партии «Единая Россия» в целом — экологическое просвещение людей. Если каждый год количество мусора увеличивается — значит, мы недорабатываем. Если уменьшается — значит, экологическая культура людей растёт, и в этом есть наша заслуга.





В 2021 году «Единая Россия» впервые провела серию субботников в долинах малых рек Егошиха и Данилиха на территории Перми. С этого времени единороссы несколько раз в год проводят очистку территорий в долинах малых рек краевой столицы.





Напомним, вопросы экологии и защиты окружающей среды вошли в Народную программу «Единой России», сформированную в ходе выборов 2021 года. На реализацию этих положений Народной программы направлены мероприятия партийного проекта «Чистая страна». Проект помогает ликвидировать несанкционированные свалки, улучшать качество питьевой воды, снижать выбросы промышленных предприятий. Также в рамках проекта ведутся просветительские мероприятия, в ходе которых взрослые и дети учатся правильно обращаться с отходами, гуманно относиться к животному миру и лесным насаждениям.





По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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