Правительство Прикамья предложило вернуть доходы от транспортного налога в краевой бюджет Взамен местным бюджетам передадут поступления от налога по УСН Поделиться Твитнуть

Ольга Антипина

Константин Долгановский

Власти Пермского края предлагают вернуть доходы от транспортного налога в краевой бюджет. Взамен местным бюджетам передадут поступления от налога по УСН (упрощённой системе налогообложения). Об этом на рабочей встрече депутатского корпуса и кабмина заявила первый зампредседателя регионального правительства Ольга Антипина, сообщает telegram-канал Заксобрания Прикамья.

По словам Антипиной, недоимка поступлений от транспортного налога после передачи на уровень муниципальных образований достигла 57%, а до этого составляла 28%. Сложность с взиманием налога заключается в том, что зачастую собственники транспортных средств регистрируют машины в территориях, где сами не проживают. И у муниципалитетов не хватает эффективных рычагов воздействия на неплательщиков. Региональные власти собираются существенно сократить недоимки.

Дополнительно правительство предлагает ряд решений для выравнивания бюджетной обеспеченности территорий. В том числе увеличение дотаций и передача МО налога на профессиональный доход (налоговый режим для самозанятых).

Ожидается, что соответствующий законопроект поступит на рассмотрение краевого парламента в ближайшие дни.

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