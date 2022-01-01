В выходные в Пермском крае температура воздуха поднимется до отметки +32 градуса Поделиться Твитнуть

В Прикамье в выходные синоптики пообещали жаркую погоду без осадков. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

В субботу ночью в регионе будет ясно, днём установится переменная облачность. Температура воздуха в ночные часы составит +11…+16 градусов, днём воздух прогреется до +26…+31 градуса.

В воскресенье характер погоды не изменится, при этом будет на градус теплее.

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