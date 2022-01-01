Мария Сыропятова
Мэрия Перми выставила на торги участок для строительства жилья в микрорайоне Январский
Стоимость аренды земли – 14,7 млн руб. в год
Администрация Перми выставила на торги земельный участок на право аренды для строительства многоквартирного дома по ул. Усинской, 7. Информация опубликована на сайте мэрии.
Разрешённое использование участка — среднеэтажная жилая застройка. Площадь участка — 16,2 тыс. кв. м. Стоимость аренды (начальная) — 14,7 млн руб. в год. Срок аренды — 8 лет 8 месяцев.
Участок частично расположен в границах санитарной зоны котельной Пермской ТЭЦ и приаэродромной зоны Большого Савино.
За застройщиком закрепят обязанность максимально сохранить зелёные насаждения.
Итоги аукциона подведут 8 августа 2022 года.
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