Мария Сыропятова Мэрия Перми выставила на торги участок для строительства жилья в микрорайоне Январский Стоимость аренды земли – 14,7 млн руб. в год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми выставила на торги земельный участок на право аренды для строительства многоквартирного дома по ул. Усинской, 7. Информация опубликована на сайте мэрии.

Разрешённое использование участка — среднеэтажная жилая застройка. Площадь участка — 16,2 тыс. кв. м. Стоимость аренды (начальная) — 14,7 млн руб. в год. Срок аренды — 8 лет 8 месяцев.

Участок частично расположен в границах санитарной зоны котельной Пермской ТЭЦ и приаэродромной зоны Большого Савино.

За застройщиком закрепят обязанность максимально сохранить зелёные насаждения.

Итоги аукциона подведут 8 августа 2022 года.





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