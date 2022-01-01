В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Прикамье с 7 по 9 августа Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Как сообщили ТК «Рифей» в региональном управлении МЧС, в Пермском крае сохраняется риск возникновения лесных пожаров.

Так, с 7 по 9 августа в большинстве районов региона ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости), а в части центральных территорий Прикамья прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

В связи с этим жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности и не проводить пала растительности, сжигание мусора, разведение костров и пр.

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