Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ТЮЗ определился с планами на начало сезона Открытие намечено на 15 сентября Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

Пермский Театр юного зрителя 3 августа провёл традиционный сбор труппы, посвящённый началу 59-го театрального сезона, где было объявлено расписание предстоящих премьер.

Открытие сезона намечено на 15 сентября, когда состоится премьера спектакля «Эдит Пиаф. Больше, чем любовь» (12+, от 14 лет) по пьесе Ксении Драгунской «Мой легионер». Это сценическая фантазия об одном из эпизодов жизни великой французской певицы; история любви, развернувшаяся в трёх временных пластах: прошлом, настоящем и будущем; изящный сценический дуэт о любви и смерти, о времени и судьбах. Легионер, который сгорает в подбитом самолёте, стал героем песни, написанной для Эдит Пиаф поэтом Раймоном Ассо и композитором Маргерит Монно. Эта песня занимает центральное место в музыкальной ткани спектакля.

Впервые пьеса Ксении Драгунской была поставлена Романом Виктюком, и этот спектакль стал громким театральным событием. Версию Пермского ТЮЗа создаёт худрук театра Константин Яковлев — ученик Романа Виктюка. Постановка приурочена к юбилею актрисы Татьяны Гладневой, которая сыграет певицу, в роли Легионера — Артём Гукенгеймер.

Художник-постановщик «Эдит Пиаф» Геннадий Осташов впервые сотрудничает с Пермским ТЮЗом. С Константином Яковлевым он работал над спектаклем «Вий» в Алтайском музыкальном театре.

На 1 октября намечена следующая премьера, и опять в постановке Константина Яковлева, — это давно обещанный спектакль «Ромео и Джульетта» (12+, от 14 лет) по трагедии Шекспира.

Новый спектакль для детей — «Снежная королева» (6+) по пьесе Евгения Шварца — Константин Яковлев представит 27 ноября.

Прежний худрук ТЮЗа Михаил Скоморохов продолжает работу над инсценировкой рассказов Дины Рубиной «На Верхней Масловке» (16+), постановка планируется на начало 2023 года.

Мы уже публиковали анонс событий в Частной филармонии «Триумф», а в ближайшем номере «Нового компаньона» (9 августа) — подробный рассказ о предстоящих событиях Театра-Театра в интервью его художественного руководителя Бориса Мильграма.

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