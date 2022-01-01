Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Триумф» объявил планы на сезон В частной филармонии выступят Надежда Кучер, Полина Осетинская и OQJAV Поделиться Твитнуть

Гюнай Мусаева

Премьеры и хэдлайнеры

О планах на новый, VII концертный сезон рассказали директор Частной филармонии «Триумф» Мария Зуева и арт-директор Сергей Аристов.

Сезон откроется 25 августа. Будет исполнен «Концерт для птиц» (12+) пианистки и клавесинистки Веры Воронежской. Для программы Вера выбрала «музыку без людей» – фортепианные пьесы Джона Кейджа, Оливье Мессиана, Клода Дебюсси и Николая Корндорфа, которые лучше всего звучали бы на природе, а не в концертном зале. Пианистка характеризует эту программу так: «Никакого самоанализа, только импрессионистичные картины летней природы».

Осенью планируется выступление оперной дивы Надежды Кучер (12+): в «Триумфе» певица впервые исполнит программу из вокальных произведений Сергея Рахманинова. Ещё одна вокальная премьера: в «Триумфе» прозвучит цикл «Тихие песни» (12+) Валентина Сильвестрова в исполнении Елене Гвритишвили, певицы хора musicAeterna, знакомой пермским слушателям по недавнему Дягилевскому фестивалю.

Пианистка Полина Осетинская посетит «Триумф» дважды: её первый сольный концерт «Простая музыка» (12+) с произведениями Гии Канчели пройдёт в начале сезона, осенью. Второй клавирабенд (12+) запланирован на весну.

Ещё одна пианистка – Наталья Соколовская – выступит в «Триумфе» в составе ансамбля Île Thélème, чей концерт в клубной программе Дягилевского фестиваля вызвал феноменальный отклик у слушателей. В программе концерта (12+) – премьеры новых произведений резидентов Дома Радио Алексея Ретинского и Андреаса Мустукиса.

Ещё одна премьера произведений современных композиторов – концерт струнного квартета Opensound Orchestra (12+). Ансамбль представит новые опусы и российских авторов, включая пермского композитора Игоря Машукова, и западных композиторов.

На 10 декабря в «Триумфе» запланирована мировая премьера двух циклов композитора Георгса Пелециса: скрипач Карэн Шахгалдян и альтист Максим Новиков впервые исполнят его каприсы для солирующих скрипки и альта (12+).

Ещё одна премьера сезона – перформанс (18+) Ольги Цветковой, также известной по Дягилевскому фестивалю.

Барочная музыка утром, днём и вечером

В седьмом сезоне получит продолжение проект Abendmusik (16+) – вечера духовной и светской музыкой эпохи барокко в храмах Перми с участием солистов Пермской оперы.

Команда «Триумфа» анонсировала ещё один цикл органных вечеров в Лютеранской кирхе Fiori musicali (16+) и экспериментальный проект «Все утра мира» (12+), исследующий, как меняется восприятие музыки в зависимости от времени суток: утренние концерты для слушателей-жаворонков начнутся уже в августе в фойе частной филармонии.

Кроме того, в барочной программе «Триумфа» – выступления камерного оркестра Rosarium (Москва) под управлением Марины Катаржновой (12+) и концерты клавирной музыки из новой серии Candles concert (16+), предоставляющие редкую на Урале возможность услышать сольный клавесин.

Спецпроекты от продюсерской команды «Триумфа»

После двух лет пандемийных ограничений продюсерская команда «Триумфа» готовит сразу несколько проектов для нового сезона.

Запланировано несколько творческих коллабораций. Обсуждается совместный проект с композитором Александром Маноцковым (12+) – исполнение произведения, написанного для оркестра и… поющего зала: все зрители делятся на два голоса и сами исполняют хоровую партию. С меццо-сопрано Дарьей Телятниковой и лютнисткой Мариной Беловой планируется вечер светской ренессансной и барочной музыки (16+), а с пианистом Алексеем Швыдкиным – литературно-музыкальная постановка по дневникам Ольги Берггольц (16+). Все премьеры пройдут в «Триумфе», а затем будут исполнены на дружественных площадках в Москве и Санкт-Петербурге.

По многочисленным заявкам готовятся детские сказки с симфоническим оркестром для самых маленьких слушателей (0+).

Желая помочь начинающим пермским музыкантам, команда «Триумфа» инициирует серию исполнительских мастер-классов для студентов Пермского музыкального колледжа.

Встречное течение: джаз, рок, инди

В грядущем сезоне в филармонии впервые выступит музыкантша и поэтесса Ольга Арефьева с нашумевшим проектом «Рояль-Ковчег» (16+), миксующим авторские песни, романсы Вертинского и музыку эпохи Возрождения. Кроме того, в афише «Триумфа» – московская инди-группа OQJAV (16+) и джаз-бенд пианистки Кристины Басюл (16+).

Кино в «Триумфе»

Частная филармония продолжит популярный проект «Немое кино в Триумфе»: будут показаны шедевры отечественного и западного дозвукового кинематографа в сопровождении тапёра.

В афише запланированы также спецпоказы европейского фестивального кино и арт-мейнстрима, организованные совместно с кинопрокатной компанией «ПРО:взгляд».

Цветы, вино и современное искусство

Как уже рассказывал «Новый компаньон», «Триумф» начинает сотрудничество с художницей и куратором галереи «Дом Боне» Марией Колывановой, совместно с которой проведёт серию выставок в фойе филармонии.

Первая выставка откроется уже в августе. Посетителей встретит серия живописных работ «Не-он» (12+). Миксуя эстетику советской повседневности и современных предметов роскоши, Мария Колыванова исследует границы прошлого и настоящего, элитарного и массового.

Ещё один новый партнёр «Триумфа» – Les Fleurs du mal, цветочный магазин и авторский проект художницы Марии Шуваловой. Совместно с ним филармония организует серию лекций о цветах в искусстве Fiori musicali (12+), лектор – ботаник Сергей Чирков.

«Триумф» продолжит партнёрство с винотекой Vinorio, и в новом сезоне у пермяков снова будет шанс посетить закрытые салонные концерты с качественным вином и живой камерной музыкой.

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