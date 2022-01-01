Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Шесть лет «Триумфа» Первая и единственная частная филармония отпраздновала очередной день рождения Поделиться Твитнуть

Читатель вправе самостоятельно решать, ставить или нет кавычки и большую букву в слове «Триумф» в заголовке: в обоих случаях будет верно. Думается, название сыграло в судьбе частной филармонии не последнюю роль: начав свою биографию как вспомогательная площадка для Дягилевского фестиваля, «Триумф» стал не просто камерной сценой для проведения концертов и других событий разного формата, но и продюсерским центром, который сочиняет и реализует собственные проекты.

19 мая 2022 года, в день рождения «Триумфа», меломаны совершали марш-бросок от Пермского театра оперы и балета, где в 21:10 закончился симфонический концерт оркестра Пермской оперы под управлением Филиппа Чижевского (6+), в «Триумф», где в 21:00 должна была начаться концертная программа «Стон земли» (12+) в исполнении Московского ансамбля современной музыки. К счастью, руководство «Триумфа» было предупреждено, концерт не начался, пока все не собрались, чтобы насладиться музыкой саксофона и виолончели с участием пустых канистр, рваной бумаги и видео.

Гюнай Мусаева

Такое возможно только в «Триумфе». Когда спрашиваешь у директора частной филармонии Марии Зуевой и арт-директора Сергея Аристова о специфике их площадки, они дружно отвечают, что это пространство эксперимента.

История «Триумфа» длинная, он пережил множество инкарнаций, большую часть своей биографии был кинотеатром — сначала одним из первых электротеатров в Перми, затем советским кинотеатром «Художественный», потом стал опять-таки первым кинотеатром в городе — на сей раз нового формата, со звуком Dolby и мягкими креслами, вернув заодно своё первоначальное имя; после нескольких лет безусловного триумфа он потерялся в тени многозальных конкурентов, превратился в ночной клуб… В 2016 году владелец здания Александр Флегинский открыл частную филармонию, и 19 мая 2016 года здесь прошёл первый концерт: солисты Пермской оперы и оркестра MusicAeterna исполняли барочную музыку. Легенда гласит, что идею открытия камерной концертной площадки подсказал Флегинскому Теодор Курентзис, появившийся в тот самый момент, когда владелец уже не знал, что делать со зданием, которое нельзя сносить или перестраивать, потому что «оно же памятник». А может, это не легенда, а быль.

Первым руководителем «Триумфа» была Юлия Балабанова в статусе управляющего. В 2019 году руководство сменилось, Мария Зуева и Сергей Аристов появились здесь практически одновременно, хотя и независимо друг от друга.

В 2021 году в жизни «Триумфа» произошла небольшая революция, которая осталась незамеченной общественностью и СМИ: у филармонии сменился учредитель. Теперь Александр Флегинский не является собственником этого предприятия, он владеет лишь зданием, в котором оно находится. «Хозяйка» «Триумфа» — Мария Зуева, и творческая команда под её руководством уже год как в свободном плавании, самостоятельно обеспечивает заработки и борется с всевозможными трудностями: никакого госфинансирования или госзадания, всё сами.

С трудностями здесь всё в порядке. Зал изначально не был оборудован для классической музыки: здесь шумная вентиляция, рядом трамвайная линия, под полом довольно громко работает бар. Рука акустика не касалась этого помещения, однако за несколько лет работы команда «Триумфа» изучила все его тонкости, приколы и подставы. По словам Сергея Аристова, для акустических концертов и концертов с подзвучкой используют разные виды освещения: для акустики включают только бесшумные лампы, для электроники возможно освещение помощнее, дающее фон; с шумными соседями снизу научились находить общий язык и выстраивать взаимоприемлемый график событий; арт-директор утверждает, что знает в зале «каждую трещинку», знает даже, в какую точку лучше всего поставить рояль, чтобы звук был идеальным.

Камерные концерты оркестра Пермской оперы, сольники Полины Осетинской и Антона Батагова, экспериментальные проекты перкуссионной команды ОРЗА, спектакли «немхата» и Tango Jazz Orchestra; книжные фестивали, чемпионаты парикмахерского искусства… Несмотря на то что маленькие концертные площадки в Перми открываются и открываются, «Триумф» прочно занял свою нишу, в которой у него нет конкурентов. И эта ниша демонстрирует склонность к расширению: с 2019 года команда «Триумфа» регулярно проводит концерты в католическом костёле, а в нынешнем году уже дважды и в лютеранской кирхе — за эти площадки отвечает технический директор «Триумфа» Михаил Веденеев.

Именно в костёле 27 ноября 2021 года состоялась премьера рождественского концерта-спектакля «Барочные сказки» (16+): коллаборация музыкантов, искусствоведов и фольклористов породила абсолютно волшебное зрелище, которое Сергей Аристов уже готовился везти на гастроли в Москву, но помешали некоторые события, разбросавшие участников проекта по миру.

«Триумф» — продюсерская команда, для которой создание собственного творческого продукта интереснее, чем сдача площадки в аренду. На следующий сезон запланирована серия премьер сочинений российских композиторов, а также много барочной музыки, для исполнения которой создаётся собственный проектный коллектив — название его ещё обсуждается, но в нём точно будет слово «триумф», которое композиторы эпохи барокко очень любили. Ещё один проект — детское музыкально-театральное шоу, в котором будут задействованы камерный оркестр, актёры и анимация: «триумфовцы» справедливо полагают, что подобных зрелищ в Перми остро не хватает.

Преобразится фойе частной филармонии: здесь уже разместился «музейный» свет, чтобы проводить выставки совместно с галереей «Дом Боне», первый вернисаж планируется в день открытия концертного сезона 2022/2023.

Расширится линейка кинопоказов: кроме популярной серии немых фильмов под музыку тапёра — Денис Сон виртуозно импровизирует, идеально попадая в ритм и характер фильма, — здесь будут кинопремьеры, встречи с режиссёрами и другие кинособытия. Кино в «Триумфе» — это закономерно: от судьбы не уйдёшь.

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