Ростуризм разработал маршрут сити-брейка в Перми Короткое путешествие рассчитано на два-три дня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ростуризм представил варианты идей для коротких путешествий (на два-три дня) по городам России на специальном сайте. В список вошли 20 направлений, включая Пермь.

В программе от Ростуризма гостям Перми предлагается прогуляться по городской эспланаде, набережной Камы, посетить парк им. Горького, Сад камней, Райский сад, сходить в театры и музеи. Авторы маршрута также рекомендуют гостям Прикамья посетить Хохловку, Белогорский монастырь, Кунгурскую пещеру, Каменный город, Усьвинские столбы, съездить на сплав.

Программа содержит и рекомендации по знакомству с традиционной местной кухней. В частности, среди блюд, которые советуют попробовать приезжим, представлены посикунчики, ростбиф с печёными кореньями и брусничным взваром, пироги с пистиками, белые грибы и блюда из дичи, мороженое с вареньем из шишек и пр.

Напомним, ранее сообщалось, что Пермь стала одним из победителей первого всероссийского конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. На реализацию проекта в 2023 году федеральный бюджет направит в Пермь 203 млн руб.

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