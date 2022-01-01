В Перми изменится расписание движения автобусов №34 и трамваев №8 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со следующей недели в Перми по просьбам жителей изменится расписание движения двух маршрутов общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 8 августа в утренние часы в будни корректируется время двух отправлений трамвайного маршрута №8, чтобы пассажиры успевали делать пересадку на трамваи №5, следующие со стороны микрорайона Бахаревка.

А с 10 августа изменится время последнего рейса автобусного маршрута №34 от конечной остановки «микрорайон Новые Ляды» с 22:30 на 22:20. Это позволит совершать пересадку на остановочном пункте «Улица 1905 года» на маршрут №36.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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