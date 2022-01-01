Пик жары в Прикамье ожидается в начале следующей недели Вплоть до 8 августа температура воздуха в регионе будет повышаться на 1 градус в день Поделиться Твитнуть

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали, когда в Пермском крае наступит пик жары и температура воздуха начнёт понижаться. Об этом сообщает ВЕТТА.

По прогнозам специалистов, в ближайшие несколько дней под влиянием антициклона в Прикамье сохранится малооблачная сухая погода. При этом антициклон достигнет максимального развития к субботе.

Вплоть до понедельника 8 августа температура воздуха будет повышаться примерно на 1 градус в день. В пятницу потеплеет до +29 градусов, а в воскресенье максимальная дневная температура во многих районах достигнет +30 градусов. При этом пик жары ожидается в начале следующей недели.

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