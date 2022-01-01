В Пермском крае туристам снова разрешили посещать Каменный город ООПТ закрывали, спутав следы лося и медведя Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

Туристам вновь разрешено посещать Каменный город в Пермском крае. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на региональное минприроды, 3 августа охотинспектор и сотрудник дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Прикамья обследовали участок возле Каменного города и заявили, что его посетителям ничего не угрожает.

Выяснилось, что следы возле туристической тропы оставила лосиха с двумя детёнышами. Ранее туристам рекомендовали отложить поездку в ООПТ, так как считалось, что следы оставила медведица с медвежатами, а встреча с ней опасна для жизни.

Специалисты заверили, что никаких признаков появления медведей на этой территории они не нашли.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что АО «Эрон» из Перми объявлено победителем аукциона на проектирование дорожки в ландшафтном парке Каменный город (Гремячинский г.о.) за 1,6 млн руб.

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