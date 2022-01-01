В рамках подготовки к 300-летию Перми завершены работы на пяти объектах сферы культуры Всего в план работ к юбилею включены 19 проектов в этой сфере Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На заседании регионального оргкомитета под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, которое состоялось 3 августа, рассмотрели вопрос реализации проектов в сфере культуры в рамках подготовки к 300-летию краевой столицы.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, что в план подготовки включены 19 проектов. По большинству из них ведутся строительно-монтажные работы: на пяти они уже завершены, по трём ведутся проектно-изыскательные работы, на десяти — строительно-монтажные работы, ещё по одному контракт находится на стадии заключения.

Министр подробно рассказала о ходе строительства нового здания Пермской государственной художественной галереи. Она сообщила, что на части площадок уже уложен фундамент, ведётся устройство монолитных стен и перекрытий технического этажа. Также подрядная организация приступила к монтажу каркаса. На оставшейся трети площадки идёт подготовка к бетонированию фундамента. Одновременно идёт проектирование дизайна интерьеров будущей галереи, уточняется стоимость предложенного дизайн-решения.

Алла Платонова отметила, что работы по возведению другого значимого объекта — краевой музыкальной школы для одарённых детей — также идут в графике, с планируемым сроком сдачи в 2023 году. «Сегодня готовимся к созданию юридического лица, прорабатываем учебные планы, будем подавать заявки на дополнительное финансирование на приобретение музыкальных инструментов, так как заложенных в проекте сумм недостаточно. При этом у федерального Министерства культуры есть программы поддержки таких инициатив», — сообщила Платонова.

Также, по её словам, в летний период, пока нет спектаклей, в существующем здании Театра юного зрителя ведутся ремонтные работы (срок сдачи — 2022 год). По «Дому уездного земства» (ул. Пермская, 66), где будет размещаться малая сцена ТЮЗа, полностью выполнены земляные работы, ведётся устройство фундамента.

По графику идёт реконструкция здания Дворца молодёжи (срок завершения — конец 2022 года) и большого зала Филармонии. Продолжается строительство зоопарка: на осень запланирован переезд части животных в новые помещения. «Также в работе проект развития Завода Шпагина, по мультимедийному центру «Союзмультпарк» — готов проект, по которому уточняем экономические параметры и концепцию, а также идут поиски финансирования», — сообщила Платонова.

Она добавила, что заключены контракты на реставрационные работы библиотеки им. Кузьмина, идёт процедура контрактации на реставрацию фасада Театра оперы и балета. На этот момент уже завершены текущие ремонты и реконструкции ДК им. Калинина, ДК «Искра», помещений Музыкальной школы им. Крылатова, в фойе и на малой сцене Театра-Театра, в здании Органного зала. В этом году также будет сдан ещё один объект — ДК им. Кирова, где ведутся ремонтные работы, включающие ремонт фасада.

По итогам доклада Дмитрий Махонин отметил, что возводимые объекты и уже находящиеся рядом здания должны выглядеть органично. Например, рядом с местом строительства краевой музыкальной школы для одарённых детей стоят жилые дома советской постройки. Губернатор поручил МинЖКХ проработать вопрос обновления фасадов и балконов и отремонтировать кровли.

Краевому минкульту также поручено взять на особый контроль вопрос соблюдения сроков контрактации по реставрации фасада Театра оперы и балета для своевременного начала сезона. Кроме того, совместно с краевым минстроем необходимо обеспечить, чтобы подрядчик строительства нового здания художественной галереи смог вовремя закупить всё необходимое, чтобы до конца года завершить монтаж теплового контура будущего здания. Это позволит уже зимой вести внутри объекта отделочные работы.

По словам Дмитрия Махонина, в августе и сентябре состоятся инспекционные выезды на все ключевые объекты отрасли культуры.

В ходе совещания также выступил заместитель председателя краевого правительства Дмитрий Самойлов. Он доложил о ходе исполнения протокола поручений заседания федерального оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми, которое состоялось 25 июня. В частности, он сообщил, что с профильными министерствами РФ ведётся работа по вопросам получения дополнительного софинансирования из федерального бюджета ключевых мероприятий событийной линейки.

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