Около 139 тыс. жителей Прикамья из-за долгов не могут выехать за границу Выезд может быть ограничен при задолженности в 10 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

На 1 августа 2022 года в Пермском крае действовало порядка 138,9 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В ведомстве пояснили, что размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тыс. руб. Однако при взыскании алиментов или возмещении морального вреда, причинённого преступлением, минимальный порог для вынесения ограничения составляет 10 тыс. руб.

Федеральная служба судебных приставов совместно с минцифры запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг.

Он позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета.

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