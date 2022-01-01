Мария Сыропятова Рейтинг популярных достопримечательностей Пермского края возглавил музей «Хохловка» В тройке также Белогорский монастырь и Пермским театр оперы и балета Поделиться Твитнуть

«По зелёной Хохловкой макушке»

Яндекс на основе поисковых запросов пользователей составил рейтинг достопримечательностей в российских регионах. Самым популярным местом для посещения туристов в Пермском крае стал архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Второе место занял Белогорский монастырь, третье — Пермским театр оперы и балета.

Далее идут Театр-Театр, музей «Пермь-36», театр «У моста», «Башня смерти», парк им. Горького, Пермская государственная художественная галерея. Десятку замыкает скульптурная композиция «Пуп земли» в Кунгуре.

В целом по узнаваемости достопримечательности из Пермского края заняли 21 место по сравнениями с другими регионами.

Чаще всего этим летом в Пермь приезжали туристы из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и Казани. Жители же Пермского края активнее всего бронировали отели в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Свердловской области и Татарстане.

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