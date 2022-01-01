В Кудымкаре главному редактору газеты отказали в регистрации на выборы Яна Яновская собиралась участвовать в выборах в местную думу Поделиться Твитнуть

Яна Яновская / фото: "Парма Новости"

Территориальная избирательная комиссия Кудымкарского муниципального округа отказала главному редактору газеты «Парма-Новости» Яне Яновской в регистрации на выборы, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

ТИК посчитала недействительными подписи жителей в её поддержку. Оказалось, что фамилии, имена и отчества граждан записывал сборщик подписей, а не сами избиратели.

Яна Яновская собиралась участвовать в выборах в местную думу по округу №7. Ранее главный редактор газеты «Парма-Новости» была оштрафована на 80 тыс. руб. за дискредитацию Вооружённых сил РФ в авторской колонке в газете и в публикации в соцсети.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.