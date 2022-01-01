Строители приступили к монтажу каркаса будущего здания Пермской художественной галереи На стройплощадке задействовано 160 специалистов Поделиться Твитнуть

фото: группа компаний «Лимак Маращ»

На территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» строители приступили к монтажу каркаса будущего здания Пермской государственной художественной галереи. Уже использовано 235 т металлоконструкций. В Группе компаний «Лимак Маращ», являющейся генеральным подрядчиком, рассказали о ходе реализации проекта.

В начале августа на строительной площадке параллельно также выполняются земляные работы и водопонижение. Выкопано 45 тыс. куб. м грунта в котловане. В фундамент галереи залито 1798 куб. м бетона. Ведётся устройство монолитных стен, колонн, перекрытий.

На данный момент на стройплощадке задействовано 160 специалистов, включая инженерно-технический персонал. Работа налажена по сменам и без выходных.

фото: группа компаний «Лимак Маращ»

Сообщается, что на объекте установлено 2 башенных крана. Для приготовления специального цементного раствора на территории объекта построен завод.

На заседании правительства 3 августа министр культуры Пермского края Алла Платонова доложила, что одновременно со строительными работами идёт проектирование дизайна интерьеров будущей галереи. В настоящее время уточняется стоимость предложенного дизайн-решения — эти наработки будут представлены дополнительно.

Напомним, строительство здания Пермской художественной галереи площадью более 21,6 тыс. кв. м является одним из приоритетных проектов, реализуемых к 300-летию Перми. Работы должны быть завершены в декабре 2023 года.

фото: группа компаний «Лимак Маращ»

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