Скончался бывший гендиректор НПО «Искра» Владимир Шатров Прощание с ним состоится 5 августа в ДК «Искра» Поделиться Твитнуть

Владимир Шатров

Константин Долгановский

На 68 году после тяжелой болезни скончался бывший генеральный директор НПО «Искра» Владимир Шатров. Об этом «Новому компаньону» сообщили на предприятии, уточнив, что прощание с Владимиром Борисовичем состоится 5 августа в ДК «Искра» с 11.30.

Родился Владимир Шатров 23 декабря 1954 года в п. Ветлужский Шарьинского района Костромской области. Окончил Пермский политехнический институт по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» в 1977 году. В 2015-м получил учёную степень кандидата технических наук по спецтематике.

Трудовой путь, будучи студентом, начал в 1976 году наладчиком 3 разряда механического цеха Моторостроительного завода им. Свердлова.

В 1977 году по распределению направлен молодым специалистом на работу в конструкторское бюро машиностроения и по 1980 год работал инженером-технологом, инженером-технологом 3 категории, исполняющим обязанности начальника бюро в отделе главного технолога.

С 1980 по 1989 год — начальник технологического бюро, заместитель начальника цеха, начальник цеха на Пермском заводе химического оборудования.

С 1989 года работал в научно-производственном объединении «Искра» главным технологом — начальником отдела, заместителем главного инженера — главным технологом, главным инженером, первым заместителем генерального директора по производству, первым заместителем генерального директора.

С октября 2012-го по май 2019 года являлся генеральным директором ПАО НПО «Искра».

С 2016 по 2021 год был депутатом Законодательного собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному округу № 7.

Удостоен почётного звания «Заслуженный машиностроитель РФ» (2002). Награждён медалью «За трудовое отличие» (1986), юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту» (1996).





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