Краевое минприроды для борьбы с жуками-короедами инициирует изменение законодательства Поделиться Твитнуть

уссурийский полиграф / фото: moyaokruga.ru

В региональном министерстве природных ресурсов считают, что действующее в РФ законодательство не позволяет эффективно бороться с повреждением лесных насаждений уссурийским полиграфом, и готовят предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.

Самым эффективным способом борьбы с жуком-короедом, говорят в минприроды, является проведение санитарных рубок. Однако законы не позволяют рубить деревья на начальном этапе заселения паразита.

Специалисты министерства также подготовят предложения по увеличению объёмов лесопатологических работ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

Напомним, с начала июля на территории Пермского края зафиксировано два очага распространения уссурийского полиграфа — в Пермском и Добрянском округах, на площади 3,8 га. Из-за нашествия жуков гибнут прежде всего сибирские пихты.

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