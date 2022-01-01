В Чайковском с четвёртого этажа выпал малолетний ребёнок СКР проводит проверку Поделиться Твитнуть

Следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту ЧП в городе Чайковском. Там в конце июля 2022 года с балкона выпал малолетний ребёнок.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что пятилетняя девочка находилась в тот момент вместе с матерью на балконе в квартире на 4 этаже. Она сидела на подоконнике. Когда мать отвлеклась, ребёнок дополз до открытой створки окна и выпал на улицу. С травмами пострадавшая госпитализирована.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза по определению степени вреда, причинённого здоровью ребёнка. По окончании проверки будет дана правовая оценка произошедшему.

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