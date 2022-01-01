Скончался один из первых политтехнологов Прикамья Дмитрий Вохринцев Причина смерти не уточняется Поделиться Твитнуть

Умер основатель фонда «Политком», один из первых пермских политтехнологов Дмитрий Вохринцев. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

Дмитрий Вохринцев родился в Краснокамске, активно работал в кампаниях по выборам депутатов в Заксобрание и на посты глав муниципалитетов в 1990-х — начале 2000-х годов.

Причина смерти не уточняется.

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