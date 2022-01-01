В Пермском крае 8 августа приостановят трансляцию 24 радиостанции Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре (филиал РТРС), в Прикамье 8 августа будет приостановлена трансляция 24 радиостанций.

В связи с проведением плановых работ с 9:00 до 18:00 пропадёт сигнал радиостанций «Маяк», Вести ФМ», «Радио России», «Авторадио», «Радио Альфа», «Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Наше Радио», «Эхо Москвы», «Пилот ФМ», «Радио Книга», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Радио 7», «Шансон», «Камеди Радио», «Новое радио» и «ПИ ФМ».

В этот же день в Перми с пониженной мощностью будет осуществляться трансляция цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

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