Елена Синица В Прикамье может появиться производство белорусских лифтов Регион заключил соглашение о сотрудничестве с ОАО «Могилёвлифтмаш» Поделиться Твитнуть

Между Пермским краем и белорусским предприятием ОАО «Могилёвлифтмаш» заключено соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Подписи под документом поставили глава краевого минстроя Андрей Колмогоров и генеральный директор лифтостроительного завода Сергей Чертков.





Соглашение подразумевает информационное и научно-техническое сотрудничество, реализацию совместных программ и проектов в строительной отрасли. В том числе, речь идёт о возможности организации производства, реализации и оперативного сервисного обслуживания оборудования ОАО «Могилёвлифтмаш» в регионе.





По словам Колмогорова, поставки с завода в Пермский край уже осуществляются, но через дилерскую сеть, а сборочное производство и совместное предприятие на территории края отсутствуют.





В то же время, в регионе ведутся работы по капремонту домов, в том числе связанные с заменой лифтового оборудования, добавил он. Кроме этого, в регионе проводится масштабное жилищное и социальное строительство, из-за чего спрос будет только увеличиваться, отметил Колмогоров.





«Нами достигнута договорённость о проработке потребности Пермского края для поставок в регион, для этого планируем создать рабочую группу из числа специалистов Министерства строительства Пермского края и специалистов «Могилёвлифтмаш», — резюмировал он.

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