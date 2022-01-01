Елена Синица

На этой неделе без горячей воды останутся более 100 домов Перми

Причина — гидравлические испытания

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Кран нет воды

  yandex.ru

В Перми 3 и 4 августа запланировано проведение гидравлических испытаний. В связи с этим без горячей воды останутся дома части Дзержинского, Кировского, Свердловского и Ленинского районов.

Так, с 3 по 7 августа горячей воды не будет по адресам:
с 3 по 7

Также с 3 по 16 августа отключение запланировано:
с 3 по 16

С 4 по 17 августа горячее водоснабжение отключат в домах:
с 4 по 17

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