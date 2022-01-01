Елена Синица На Украине погиб 20-летний военнослужащий из Пермского края Прощание с Борисом Вавилиным состоится 3 августа Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкара

В ходе боевых действий на территории ДНР и ЛНР погиб 20-летний военнослужащий из Кудымкара Борис Вавилин. Об этом сообщает местная администрация в социальных сетях.

Прощание с Борисом Вавилиным состоится 3 августа в 10:30 в культурно-деловом центре Кудымкара. В 12:00 пройдёт траурная церемония.





Власти Кудымкара выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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