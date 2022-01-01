Елена Синица
На Украине погиб 20-летний военнослужащий из Пермского края
Прощание с Борисом Вавилиным состоится 3 августа
Поделиться
Твитнуть
В ходе боевых действий на территории ДНР и ЛНР погиб 20-летний военнослужащий из Кудымкара Борис Вавилин. Об этом сообщает местная администрация в социальных сетях.
Прощание с Борисом Вавилиным состоится 3 августа в 10:30 в культурно-деловом центре Кудымкара. В 12:00 пройдёт траурная церемония.
Власти Кудымкара выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть