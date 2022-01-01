Мария Сыропятова В Прикамье уничтожили крупную партию игрового оборудования Оно было конфисковано правоохранительными органами при пресечении нелегальной игровой деятельности Поделиться Твитнуть

фото: Росимущество

В конце июля в Пермском крае на полигоне была уничтожена крупная партия игрового оборудования (1234 ед.). Об этом сообщили в территориальном управлении Росимущества.

Среди уничтоженных изделий были игровые аппараты, системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, платёжные терминалы и другие комплектующие.

Ранее данное оборудование было конфисковано правоохранительными органами при пресечении нелегальной игровой деятельности.

«Для исключения возможности вовлечения игрового оборудования в повторный хозяйственный оборот оно подлежит безусловному уничтожению», — пояснили в управлении Росимущества.

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