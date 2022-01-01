За прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились ещё 150 человек Новые пациенты выявлены в семи территориях края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 16 человек. Выздоровели 124 пациента. Летальных случаев не зарегистрировано.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 374 027.

Пациенты с коронавирусом выявлены в семи территориях края: в Перми, Чайковском, Чусовском, Октябрьском, Чернушинском, Берёзовском и Кишертском муниципальных и городских округах.

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