Андрей Стрельцов Пермский спортсмен настрелял на «серебро» Ринат Аюпов стал вторым на Чемпионате России Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки

Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия прошли в Казани. Пермский спортсмен Ринат Аюпов на этих стартах завоевал серебряную медаль.

Наш стрелок стал призёром в упражнении «Стрельба из произвольного пистолета на 50 метров». Аюпов показал результат, с которым в прошлом выиграл Кубок России в этом же упражнении. Тогда он набрал 549 очков.

Ринат Аюпов — МСМК по пулевой стрельбе, член сборной команды Пермского края, воспитанник СШОР «Темп», «Динамо».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.