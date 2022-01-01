За неделю от укусов клещей пострадали 377 жителей Прикамья В том числе 41 ребёнок Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за прошлую неделю в медицинские организации Пермского края обратилось 377 человек, пострадавших от укусов клещей в том числе 41 ребёнок. Более 84% присасываний паразитов произошло при посещении леса, 13,8% — в индивидуальных садах.

1,7% снятых с пострадавших клещей были инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 42,8% — иксодовым клещевым боррелиозом, 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Тройка территорий риска по присасыванию клещей в Прикамье выглядит так: Карагайский, Очёрский и Сивинский муниципальный и городские округа.

Как пишет «Рифей», с начала сезона зарегистрирован 31 случай заражения клещевым вирусным энцефалитом и 89 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

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