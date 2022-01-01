Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На «Корабле поэтов» поплывут Андрей Родионов и Катерина Троепольская В конце августа в Перми пройдёт литературный фестиваль «Компрос» Поделиться Твитнуть

Поэтический фестиваль «Компрос»

Константин Долгановский

В 2022 году впервые после ковида литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в режиме оффлайн. Основной площадкой летней сессии «Компроса» станет творческое пространство «Дом» (ул. 25 Октября, 1), где пройдёт большая часть событий фестиваля.

Фестиваль откроется 27 августа поэтическими чтениями на «Корабле поэтов» (16+) в акватории Камы. Во время трёхчасовой прогулки на теплоходе публика услышит выступления пермских поэтов и гостей фестиваля из Москвы, Ижевска, Челябинска, Липецка и других городов России. Там же можно будет познакомиться с новыми книгами.

Среди участников плавания будут московские поэты Андрей Родионов и Екатерина Троепольская, известные пермякам со времён «культурной революции». В те годы Андрей Родионов возглавлял пресс-службу Музея современного искусства PERMM. По пермским впечатлениям он написал книгу стихов «Звериный стиль» (2013); кроме того, Пермь стала местом действия пьесы «Счастье не за горами» (2015), которую Андрей Родионов написал в соавторстве с Екатериной Троепольской.

В тот же день в 18:00 Андрей Родионов проведёт поэтический вечер (18+) в пространстве «Дом».

Здесь же будет презентован формат фестиваля – «Литра-бол» (16+), литературный аналог «Мозгобойни».

Первый день фестиваля закончится поэтическим слэмом (18+) в баре «13/69» (у. Ленина, 34б), где соберутся молодые поэты из Перми и других городов. Жюри и публика оценит поэтов в авторском чтении. Победитель получит возможность выступить во всероссийском слэме, который курируют Родионов и Троепольская.

Второй день фестиваля – 28 августа – начнётся с литературной прогулки (12+). Максим Воробей проведёт участников по местам, связанным с литературной жизнью Перми: Речной вокзал, Театральный сад и ул. Сибирская.

Поэт и критик Кирилл Корчагин (Москва), кандидат филологических наук, соавтор учебника «Поэзия» (2016), автор двух поэтических книг, лауреат премии Андрея Белого, проведёт авторский мастер-класс (16+). Из профессиональных событий запланирован ещё букпитчинг (16+): презентация проектов книг с целью поиска издателей. Авторы смогут представить перед публикой свои тексты, а московский редактор Наталия Розман даст текстам профессиональную оценку.

Всероссийский конкурс поэтических видеоклипов «Третий глаз» (16+) состоится 28 августа в 16:00 в творческом пространстве «Дом».

Там же вечером пройдёт завершающее событие фестиваля – концерт пермской группы «Смирный и друзья» (16+).

Фестиваль «Компрос» проходит в Перми с 2014 года. Раньше у него было две «сессии» – летняя и зимняя, но в этом году он проходит в одну «смену».

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