Стоимость жилья в Перми за два года выросла на треть, а доходы – на 6,4% Средний доход пермской семьи за два года вырос на 5,6 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Доходы жителей Перми с 2020 года выросли на 6,4%, а стоимость жилья в краевом центре — на 34%. Таким образом рост зарплат в Перми, как и в целом по России, не смог компенсировать повышение цен на квартиры. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на совместное исследование компаний "Циан" и hh.ru.

Отмечается, что средняя зарплата в Перми поднялась с 44,4 до до 47,2 тыс. руб., а средняя стоимость одного кв. м жилья — с 61,2 до 81,8 тыс. руб.

Средний доход пермской семьи за два года вырос на 5,6 тыс. руб. (до 94,4 тыс.), а стоимость квартиры площадью 54 кв. м на вторичном рынке — на 1,11 млн руб.

Средний коэффициент доступности жилья в 2022 году в Перми достиг 3,9 года — именно столько лет необходимо семье из двух работающих человек, чтобы накопить на квартиру при условии сбережения всех своих доходов. В 2020 году этот показатель составлял 3,1 года.

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