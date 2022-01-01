Минимущества выставило на продажу здание тубдиспансера в Перми за 23,2 млн руб. Заявки принимаются до 23 августа Поделиться Твитнуть

На торги путём продажи на открытом аукционе для вовлечения в хозяйственный оборот выставлено двухэтажное кирпичное здание в Свердловском районе Перми общей площадью 686,8 кв. м и земельный участок площадью более 3,3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе минимущества региона.

Начальная цена продажи объекта — 23,2 млн руб. Адрес: ул. Лукоянова, 33. Ранее здесь располагался противотуберкулезный диспансер.

Уточняется, что земельный участок расположен в границах подзон Ж-2 (П 1,6), Ж-2 (В 6 эт) территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2).

Продажа имущества планируется на аукционе в электронной форме. Заявки на торги принимаются до 23 августа включительно.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.